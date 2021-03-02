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    Анчелотти: «Эвертон» хотел бы прикоснуться к четвертому месту

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поединок 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это важная победа. Была сложная игра, мы знали об этом заранее. Мы хорошо начали и контролировали игру, приложив много усилий, так что заслужили победу. У нас было две или три возможности забить. Мы хотели бы прикоснуться к четвертому месту.

    Я оптимист по натуре — после поражения от "Фулхэма" мы были расстроены, но эти две победы вселяют в нас уверенность в завтрашнем дне», — цитирует Анчелотти BBC Sport.

    «Эвертон» с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» с 30 очками — на 14-й строчке.

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