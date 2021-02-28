«Удинезе» — «Фиорентина»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 24-го тура чемпионата Италиина своем поле обыгралсо счетом 1:0.

На 86-й минуте македонский нападающий Илия Несторовски забил головой после навеса полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин появился на поле на 68-й минуте, заменив француза Франка Рибери.

Отметиться результативными действиями россиянину не удалось. На второй добавленной минуте Кокорин получил предупреждение за грубый подкат против Де Пауля.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Илия Несторовски (86') Удинезе: Хуан Муссо, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Жан-Виктор Макенго (Толгай Али Арслан, 69'), Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина (Себастьен Де Майо, 90'), Йенс Ларсен, Илия Несторовски, Фернандо Льоренте (Jayden Braaf, 76') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес, Никола Миленкович, Херман Песселья (Тофоль Монтьель, 88'), Кристиано Бираги, Гаэтано Кастровилли (Софьян Амрабат, 79'), Кевин Малку (Мартин Касерес, 79'), Эрик Пульгар, Валентин Эйссерик (Борха Валеро, 88'), Франк Рибери (Александр Кокорин, 68'), Душан Влахович Предупреждения: Лукас Мартинес (64'), Фернандо Льоренте (73'), Александр Кокорин (90')

«Удинезе» поднялся на 12-е место, набрав 28 очков. «Фиорентина» занимает 15-ю строчку таблицы Серии А, оставшись с 25 очками.

3 марта состоятся матчи «Милан» — «Удинезе» и «Фиорентина» — «Рома».