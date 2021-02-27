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    «Ренн» уступил «Ницце»

    «Ренн» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ницца Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 27-го тура чемпионата Франции «Ренн» потерпел домашнее поражение от «Ниццы» со счетом 1:2.

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    На 19-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Амин Гуири.

    Мартен Терье на 39-й минуте сравнял счет, но на 58-й минуте Флавьюс Данильюк с передачи Гуири забил победный для «Ниццы» счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Ницца 1:2
    Голы: 0:1 Амин Гуири (пенальти) (19'), 1:1 Мартен Терье (39'), 1:2 Флавьюс Данильюк (58') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер (Далберт, 65'), Клеман Гренье (Адриен Эну, 79'), Эдуардо Камавинжа (Бенжамен Буриго, 65'), Стивен Н'Зонзи, Мартен Терье (Ромен дель Кастильо, 79'), Серу Гирасси, Жереми Доку Ницца: Вальтер Бенитес, Stanley N'Soki (Кефрен Тюрам-Юльен, 79'), Флавьюс Данильюк (Робсон Бамбу, 88'), Вильям Салиба, Жан-Клер Тодибо, Морган Шнейдерлен, Мизьян Маолида, Алексис Клод, Ассан Камара, Амин Гуири, Hichem Boudaoui (Пьерр Лис-Мелу, 67') Предупреждения: Stanley N'Soki (37'), Жан-Клер Тодибо (56')

    «Ницца» не проиграла впервые за последние четыре тура и поднялась на 12-е место в таблице чемпионата. «Ренн» не может победить в шестом матче кряду и находится на восьмой строчке.

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