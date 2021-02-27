«Оренбург» — «Факел»: счет матча 1:2, обзор голов

Футболисты «Оренбурга» Фото: ФК «Оренбург»
Гости открыли счет на 17-й минуте, когда отличился Андрей Разборов. На 31-й минуте Андрей Козлов восстановил паритет.
Победный гол воронежская команда забила на 57-й минуте усилиями Олега Дмитриева.
Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Михаила Сивакова на 90-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Оренбург — Факел 1:2
Голы: 0:1 Андрей Разборов (17'), 1:1 Андрей Козлов (31'), 1:2 Олег Дмитриев (57') Оренбург: Андрей Климович, Михаил Сиваков, Андрей Малых, Адесойе Ойеволе, Aleksandr Smirnov (Николай Прудников, 82'), Тимур Аюпов, Максим Палиенко (Александр Эктов, 61'), Oleksandr Noyok, Кирилл Капленко (Ilya Vorobjov, 73'), Андрей Козлов (Джоэль Фамейе, 87'), Дмитрий Воробьёв Факел: Александр Саутин, Nikolay Zaytsev, Андрей Никитин, Nemanja Pejcinovic, Владислав Мастерной, Сергей Брызгалов, Роман Акбашев (Павел Яковлев, 86'), Nail Zamaliev, Олег Дмитриев, Хызыр Аппаев, Андрей Разборов (Maksim Maksimov, 71') Предупреждения: Андрей Малых (26'), Nemanja Pejcinovic (33'), Андрей Козлов (34'), Александр Саутин (80') Удаление: Михаил Сиваков (90')
В турнирной таблице ФНЛ «Оренбург» занимает третье место (54 очка), а «Факел» — 15-е (31 очко).
В другом матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» дома потерпел поражение от «Волгаря» — 1:4.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Волгарь 1:4
Голы: 0:1 Роман Локтионов (5'), 0:2 Артём Погосов (36'), 0:3 Артём Юсупов (56'), 1:3 Хуан Лескано (62'), 1:4 Гамид Агаларов (73') Енисей: Михаил Опарин, Валерий Кичин, Николай Марков (Артём Абрамов, 71'), Andrius Rukas, Максим Сухомлинов, Александр Зотов, Михаил Комков (Dmitriy Bilonog, 46'), Aleksandr Galimov (Артём Шаболин, 46'), Егор Иванов (Александр Ломакин, 62'), Олег Ланин, Хуан Лескано (Ilya Karpuk, 83') Волгарь: Дмитрий Саганович, Роман Локтионов, Иван Хомуха, Юрий Журавлёв, Aleksandr Bolonin (Александр Бутенко, 70'), Андрей Мендель, Алексей Бердников, Олег Николаев (Гамид Агаларов, 73'), Daniil Poluboyarinov (Aleksey Pavlishin, 76'), Артём Юсупов (Илья Белоус, 83'), Артём Погосов (Данила Емельянов, 80') Предупреждения: Михаил Комков (26'), Алексей Бердников (45'), Aleksandr Bolonin (62'), Александр Зотов (72'), Валерий Кичин (74'), Гамид Агаларов (90')
«Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице (37 очков), а «Волгарь» — десятое (38 очков).