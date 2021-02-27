Гвардиола: Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны принимать его

Наставник «Манчестер Сити»прокомментировал плотный график команды из-за выступлений в Лиге чемпионов и предстоящую игру с «Вест Хэмом» в АПЛ.

«У нас два дня, и мы играли на выезде. У "Вест Хэма" — шесть дней. Является ли это оправданием? Ни в коем случае.

Это вызов. Команды, выступающие в Лиге чемпионов, должны реагировать именно так. Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны принимать его. Мы не можем использовать это как оправдание.

Два дня между матчами, чтобы выиграть сначала одну игру, а потом другую, — это привилегия. Люди, которые думают, что у нас "всего два дня", не должны находиться в этом клубе.

Если мы должны играть на день позже, то мы будем. Это не усталость. Я требую этого и от себя, и от игроков», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Ман Сити» примет «Вест Хэм» в матче 26 тура АПЛ. Игра состоится 27 февраля в 15:30 мск. На эту встречу есть прогноз от редакции LiveSport.Ru.