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    Гвардиола: Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны принимать его

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал плотный график команды из-за выступлений в Лиге чемпионов и предстоящую игру с «Вест Хэмом» в АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «У нас два дня, и мы играли на выезде. У "Вест Хэма" — шесть дней. Является ли это оправданием? Ни в коем случае.

    Это вызов. Команды, выступающие в Лиге чемпионов, должны реагировать именно так. Премьер-лига бросает нам вызов, и мы должны принимать его. Мы не можем использовать это как оправдание.

    Два дня между матчами, чтобы выиграть сначала одну игру, а потом другую, — это привилегия. Люди, которые думают, что у нас "всего два дня", не должны находиться в этом клубе.

    Если мы должны играть на день позже, то мы будем. Это не усталость. Я требую этого и от себя, и от игроков», — приводит слова Гвардиолы Goal.

    «Ман Сити» примет «Вест Хэм» в матче 26 тура АПЛ. Игра состоится 27 февраля в 15:30 мск. На эту встречу есть прогноз от редакции LiveSport.Ru.

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