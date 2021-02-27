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    «Бавария» отправила в ворота «Кельна» пять мячей

    «Бавария» — «Кельн»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Бавария» одержала победу над «Кельном» в домашнем матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

    Эрик Шупо-Мотинг
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    Эрик Шупо-Мотинг

    Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1.

    Счет на 18-й минуте открыл Эрик Шупо-Мотинг, после чего дубли оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри.

    «Козлы» ответили единственным точным ударом в исполнении Эйе Скири на 49-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Кёльн 5:1
    Голы: 1:0 Эрик Максим Шупо-Мотинг (18'), 2:0 Роберт Левандовски (33'), 2:1 Эйе Скири (49'), 3:1 Роберт Левандовски (65'), 4:1 Серж Гнабри (82'), 5:1 Серж Гнабри (86') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес, 72'), Давид Алаба, Йозуа Киммих (Хави Мартинес, 87'), Лерой Зане (Тьягу Данташ, 87'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Серж Гнабри, 64'), Леон Горецка, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 64'), Роберт Левандовски Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос (Яннес-Килиан Хорн, 46'), Хорхе Мере, Сава Цестик, Исмаил Якобс (Ноа Каттербах, 85'), Эльвис Реджбечай (Доминик Дрекслер, 71'), Salih Oezcan, Эйе Скири, Мариус Вольф, Ондрей Дуда (Макс Мейер, 71'), Эммануэль Деннис (Ян Тильман, 46') Предупреждения: Давид Алаба (22'), Лерой Зане (45'), Рафаэль Кцихос (45')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (52 очка), а «Кельн» — 14-е (21 очко).

    Другие результаты:

    «Штутгарт» — «Шальке» — 5:1
    «Вольфсбург» — «Герта» — 2:0

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