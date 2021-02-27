ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ман Сити» обыграл «Вест Хэм», «Челси» сыграет с «Ман Юнайтед»
  • 18:26
    • «Зенит» в большинстве упустил победу над «Ростовом»
  • 18:06
    • Рондон выйдет в старте ЦСКА на матч с «Локомотивом»
  • 17:21
    • «Манчестер Сити» продлил победную серию в АПЛ до 14 матчей
  • 17:08
    • Большунов — чемпион мира в скиатлоне
  • 19:32
    • СКА дома обыграл минское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Балтика» в большинстве одолела «Краснодар-2»

    «Балтика» — «Краснодар-2»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол ФНЛ Футбол России Балтика Краснодар-2 Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Калининградская «Балтика» нанесла поражение «Краснодару-2» (2:0) в домашнем матче 27-го тура Первенства ФНЛ.

    «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Балтика»

    В составе победителей отличились Ян Казаев и Ишхан Гелоян.

    В начале второго тайма Михаил Маркин не смог реализовать пенальти в ворота гостей.

    А на 80-й минуте красную карточку получил защитник краснодарской команды Даниил Корнюшин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Краснодар-2 2:0
    Голы: 1:0 Ян Казаев (53'), 2:0 Ishkhan Geloyan (57') Балтика: Евгений Латышонок, Константин Ковалев, Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Иван Маклаков, Максим Кузьмин (Juan Manuel Valencia, 71'), Младен Кашчелан (Алихан Шаваев, 76'), Ян Казаев (Аллеф, 85'), Ильнур Альшин (Sultan Dzhamilov, 68'), Михаил Маркин (Miroslav Markovic, 71'), Ishkhan Geloyan Краснодар-2: Sergey Eshchenko, Андрей Ивашин, Dmitri Ivanov, Nikolay Bochko (Daniil Kornyushin, 31'), Вячеслав Литвинов, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Максим Кутовой (Данил Пелих, 84'), Rustam Khalnazarov (Руслан Рзаев, 73'), Леон Сабуа (Илья Воротников, 62') Предупреждения: Dmitri Ivanov (12'), Младен Кашчелан (28'), Daniil Kornyushin (64'), Александр Черников (75'), Sultan Dzhamilov (77'), Daniil Kornyushin (80'), Ян Казаев (84')

    «Балтика» набрала 43 очка и переместилась на 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. Гости с 29 очками располагаются на 17-й строчке.

    В следующем матче «Балтика» дома примет «Спартак-2», а «Краснодар-2» — «Велес». Обе встречи пройдут 6 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Юве» победить в Вероне?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Сороки» с «волками» проснутся после перерыва
  • «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • «Лидс» обеспечит шоу?
  • «Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лидс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбур
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кротоне — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры