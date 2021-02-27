«Балтика» — «Краснодар-2»: счет матча 2:0, обзор голов

Калининградскаянанесла поражение(2:0) в домашнем матче 27-го тура Первенства ФНЛ.

В составе победителей отличились Ян Казаев и Ишхан Гелоян.

В начале второго тайма Михаил Маркин не смог реализовать пенальти в ворота гостей.

А на 80-й минуте красную карточку получил защитник краснодарской команды Даниил Корнюшин.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Краснодар-2 2:0 Голы: 1:0 Ян Казаев (53'), 2:0 Ishkhan Geloyan (57') Балтика: Евгений Латышонок, Константин Ковалев, Игорь Юрганов, Артём Мещанинов, Иван Маклаков, Максим Кузьмин (Juan Manuel Valencia, 71'), Младен Кашчелан (Алихан Шаваев, 76'), Ян Казаев (Аллеф, 85'), Ильнур Альшин (Sultan Dzhamilov, 68'), Михаил Маркин (Miroslav Markovic, 71'), Ishkhan Geloyan Краснодар-2: Sergey Eshchenko, Андрей Ивашин, Dmitri Ivanov, Nikolay Bochko (Daniil Kornyushin, 31'), Вячеслав Литвинов, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Максим Кутовой (Данил Пелих, 84'), Rustam Khalnazarov (Руслан Рзаев, 73'), Леон Сабуа (Илья Воротников, 62') Предупреждения: Dmitri Ivanov (12'), Младен Кашчелан (28'), Daniil Kornyushin (64'), Александр Черников (75'), Sultan Dzhamilov (77'), Daniil Kornyushin (80'), Ян Казаев (84')

«Балтика» набрала 43 очка и переместилась на 8-е место в турнирной таблице ФНЛ. Гости с 29 очками располагаются на 17-й строчке.

В следующем матче «Балтика» дома примет «Спартак-2», а «Краснодар-2» — «Велес». Обе встречи пройдут 6 марта.