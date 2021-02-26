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    • «Милану» хватило еще одной ничьей для выхода в 1/8 финала Лиги Европы
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    «Милану» хватило еще одной ничьей для выхода в 1/8 финала Лиги Европы

    «Милан» — «Црвена Звезда»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Милан Футбол Италии Црвена Звезда Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Милан» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле сыграл вничью с «Црвеной Звездой» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Россонери» открыли счет уже на 9-й минуте, когда Франк Кессье реализовал пенальти.

    Белградцы восстановили паритет на 24-й минуте благодаря голу Эль-Фарду Бен Набуана.

    На 70-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Марко Гобелича, однако на итоговом результате это никак не отразилось.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Милан — Црвена Звезда 1:1
    Голы: 1:0 Франк Кессье (пенальти) (9'), 1:1 Эль-Фарду Бен Набуан (24') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Сандро Тонали, 66'), Диогу Далот, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Самуэль Кастильехо (Алексис Салемакерс, 66'), Хакан Чалханоглу, Суалихо Мейте, Раде Крунич (Анте Ребич, 46'), Франк Кессье, Рафаэл Леау (Златан Ибрагимович, 46') Црвена Звезда: Милан Борян, Милан Гаич, Милош Дегенек, Радован Панков, Марко Гобелич, Гелор Канга (Александар Катай, 69'), Секу Саного Жуниор, Slavoljub Srnic (Негош Петрович, 46'), Мирко Иванич (Велько Николич, 84'), Диего Фальчинелли (Милан Павков, 72'), Эль-Фарду Бен Набуан (Филиппо Фалько, 69') Предупреждения: Марко Гобелич (8'), Slavoljub Srnic (45'), Златан Ибрагимович (63'), Марко Гобелич (70')

    Выездная ничья со счетом 2:2 позволила «Милану» выйти в 1/8 финала.

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