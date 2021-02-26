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    Худяков: Прогресс в игре «Тамбова» есть

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Ротора» (1:3) в матче 20-го тура РПЛ.

    Павел Худяков
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    Павел Худяков

    «Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счёте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артём Архипов.

    Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно в первые минуты после перерыва.

    Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду.

    Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», — сказал Худяков «Чемпионату».

    «Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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