Худяков: Прогресс в игре «Тамбова» есть

Павел Худяков Фото: globallookpress.com
«Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счёте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артём Архипов.
Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно в первые минуты после перерыва.
Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду.
Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», — сказал Худяков «Чемпионату».
«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.