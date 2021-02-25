ПСВ — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«ПСВ»: Ивон-Ландри Мвого, Ник Виргевер, Оливье Боскальи, Джордан Тезе, Пабло Росарио, Дензел Дюмфрис, Марио Гётце, Ryan Thomas, Филипп Макс, Эран Захави, Дониелл Мален.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Ousseynou Ba, Олег Рябчук, Кенни Лала, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Брума, Матьё Вальбуэна.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «ПСВ» 4:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСВ» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 1.67.

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