Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Эрик Бейи, Алекс Теллес, Аарон Ван-Биссака, Мэйсон Гринвуд, Фред, Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Неманья Матич, Антони Марсьяль.

«Реал Сосьедад»: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Айэн Муньос, Модибо Саньян, Андони Горосабель, Микель Мерино, Андер Гевара, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль, Аднан Янузай, Александер Исак.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 0:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.38.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.