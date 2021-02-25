Хоффенхайм — Мольде. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Хоффенхайм»: Оливер Бауман, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Крис Ричардс, Павел Кадержабек, Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Марко Йон, Ила Бебу, Мунас Даббур.
«Мольде»: Андреас Линде, Бирк Риса, Шерифф Синюан, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Эрлинг Кнутсон, Фредрик Аурснес, Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson, Eirik Ulland Andersen.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Мольде» — «Хоффенхайм» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хоффенхайм» со счетом 1:0.
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