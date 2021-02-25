Хоффенхайм — Мольде. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Оливер Бауман, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Крис Ричардс, Павел Кадержабек, Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Марко Йон, Ила Бебу, Мунас Даббур.

«Мольде»: Андреас Линде, Бирк Риса, Шерифф Синюан, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Эрлинг Кнутсон, Фредрик Аурснес, Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson, Eirik Ulland Andersen.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Мольде» — «Хоффенхайм» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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