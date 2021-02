Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил о старте голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала.

Так, в число претендентов вошли: нападающий «Баварии» Роберт Левандовский, форвард «Челси» Оливье Жиру, защитник «Реала» Ферлан Менди и игрок «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

