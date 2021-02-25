ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал пятую победу подряд«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • 22:50
    • Дубль Обамеянга вывел «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:52
    • 19-летний вратарь-дебютант — в старте «Краснодара» на матч с «Динамо» Загреб
  • 23:32
    • СМИ: Сафонов и Уткин не попадают в состав из-за разногласий с руководством
  • 22:57
    • «Наполи» обыграл «Гранаду», но вылетел из Лиги Европы
  • 22:52
    • «Аякс» прошел «Лилль» в Лиге Европы
    Все новости спорта

    «Аякс» прошел «Лилль» в Лиге Европы

    «Аякс» — «Лилль»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Аякс Лилль Футбол Франции Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Аякс» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле победил «Лилль» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Амстердамская команда вышла вперед на 15-й минуте, когда отличился Дави Классен с передачи Душана Тадича.

    «Доги» отыгрались 78-й минуте усилиями Юсуфа Язиджи, реализовавшего пенальти.

    И все же в концовке «Аякс» вырвал победу благодаря точному удара Давида Нереса на 88-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Аякс — Лилль 2:1
    Голы: 1:0 Дави Классен (15'), 1:1 Юсуф Язиджи (пенальти) (78'), 2:1 Давид Нерес (88') Аякс: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Дави Классен, Давид Нерес (Уссама Идрисси, 89'), Райан Гравенберх (Mohammed Kudus, 90'), Антони (Brian Brobbey, 55'), Душан Тадич Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Жереми Пье, 62'), Тьягу Джало, Свен Ботман, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба (Джонатан Дэвид, 62'), Шека (Бубакари Сумаре, 70'), Жонатан Иконе (Луис Араужо, 62'), Ренату Саншеш, Юсуф Язиджи, Тимоти Уэа (Исаак Лихаджи, 78') Предупреждения: Мик Меньян (15'), Тьягу Джало (59'), Юрриен Тимбер (63'), Ренату Саншеш (65'), Жозе Фонте (78'), Давид Нерес (85')

    Неделю назад во Франции «Аякс» тоже победил 2:1, поэтому вышел в 1/8 финала.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли команды еще одну голевую перестрелку?
  • «Динамо Загреб» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Брюгге» с динамовцами оставят голы на второй тайм?
  • «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Сколько голов забьет «Питтсбург» еще в одной игре с «Кэпс»?
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Оттава — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры