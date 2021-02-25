«Аякс» — «Лилль»: счет матча 2:1, обзор голов

в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле победилсо счетом 2:1.

Амстердамская команда вышла вперед на 15-й минуте, когда отличился Дави Классен с передачи Душана Тадича.

«Доги» отыгрались 78-й минуте усилиями Юсуфа Язиджи, реализовавшего пенальти.

И все же в концовке «Аякс» вырвал победу благодаря точному удара Давида Нереса на 88-й минуте.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Аякс — Лилль 2:1 Голы: 1:0 Дави Классен (15'), 1:1 Юсуф Язиджи (пенальти) (78'), 2:1 Давид Нерес (88') Аякс: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Дави Классен, Давид Нерес (Уссама Идрисси, 89'), Райан Гравенберх (Mohammed Kudus, 90'), Антони (Brian Brobbey, 55'), Душан Тадич Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик (Жереми Пье, 62'), Тьягу Джало, Свен Ботман, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба (Джонатан Дэвид, 62'), Шека (Бубакари Сумаре, 70'), Жонатан Иконе (Луис Араужо, 62'), Ренату Саншеш, Юсуф Язиджи, Тимоти Уэа (Исаак Лихаджи, 78') Предупреждения: Мик Меньян (15'), Тьягу Джало (59'), Юрриен Тимбер (63'), Ренату Саншеш (65'), Жозе Фонте (78'), Давид Нерес (85')

Неделю назад во Франции «Аякс» тоже победил 2:1, поэтому вышел в 1/8 финала.