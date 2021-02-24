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    Миранчук: Ощутил большую разницу между РПЛ и Серией А

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал интервью, в котором рассказал о разнице между уровнем футбола в РПЛ и Серии А.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Даже такой команде как "Наполи", с техничными игроками, очень тяжело играть против нас. Потому что у нас очень интенсивный футбол, всегда в прессинг, один в один — 90 минут надо выдерживать. К этому футболу можно привыкнуть, но на это нужно время, все прекрасно понимают это.

    Я ощутил здесь большую разницу. В России ты можешь принять мяч, у тебя есть время осмотреться, а здесь всегда на тебя идут, агрессивно, нужно заранее принять решение и быстрее думать. По тренировкам смотрю, сравниваю, что было в начале, что сейчас, чувствую, что в этом компоненте прибавляю», — приводит слова Миранчука «Матч ТВ».

    Напомним, что 24 февраля «Аталанта» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. На нашем сайте есть прогноз на этот матч.

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