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    «Ювентус» ведет переговоры с Дибалой по новому контракту

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    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о темпах переговоров с Пауло Дибалой по продлению контракта.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    «У Дибалы все еще есть несколько проблем. Он находится на подъеме, в некоторые дни он немного лучше, в другие — немного хуже. Мы говорим о продлении контракта, продолжим говорить об этом в ближайшие дни и месяцы», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

    Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Текущий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.

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