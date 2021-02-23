«Ювентус» ведет переговоры с Дибалой по новому контракту

Спортивный директоррассказал о темпах переговоров спо продлению контракта.

«У Дибалы все еще есть несколько проблем. Он находится на подъеме, в некоторые дни он немного лучше, в другие — немного хуже. Мы говорим о продлении контракта, продолжим говорить об этом в ближайшие дни и месяцы», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Текущий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года.