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    Иммобиле: Можно считать такой жребий наградой

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    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

    Чиро Иммобиле
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    Чиро Иммобиле

    «Можно считать такой жребий наградой. Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию. Понятно, что будет очень тяжело. Мы постараемся выложиться по максимуму в двух матчах и не будем отступать от своего стиля. Мы всегда будем делать то, что умеем лучше всего, и знаем, что нам нужно сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы выдать идеальный матч.

    "Бавария" — сверхатакующая команда, которая играет в быстрый, тотальный футбол, поэтому нам будет сложно ее остановить. Постараемся создать ей проблемы, воспользовавшись слабыми местами. Понятно, что у нас будет меньше голевых моментов, чем в предыдущих матчах, поэтому и относиться к ним нужно крайне бережно.

    Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Очень важно разобрать и понять каждый аспект предстоящих матчей. Впрочем, вне зависимости от результата, мы уже можем быть довольны проделанной в турнире работой. Попасть в плей-офф спустя 20 лет — отличный результат для клуба и большая радость для нас», — цитирует Иммобиле пресс-служба УЕФА.

    Редакций LiveSport.Ru предлагает прогноз на тоталы в матче «Лацио» — «Бавария». Напомним, что игра состоится 23 февраля.

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