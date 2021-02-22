Иммобиле: Можно считать такой жребий наградой

Нападающий «Лацио»дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Можно считать такой жребий наградой. Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию. Понятно, что будет очень тяжело. Мы постараемся выложиться по максимуму в двух матчах и не будем отступать от своего стиля. Мы всегда будем делать то, что умеем лучше всего, и знаем, что нам нужно сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы выдать идеальный матч.

"Бавария" — сверхатакующая команда, которая играет в быстрый, тотальный футбол, поэтому нам будет сложно ее остановить. Постараемся создать ей проблемы, воспользовавшись слабыми местами. Понятно, что у нас будет меньше голевых моментов, чем в предыдущих матчах, поэтому и относиться к ним нужно крайне бережно.

Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Очень важно разобрать и понять каждый аспект предстоящих матчей. Впрочем, вне зависимости от результата, мы уже можем быть довольны проделанной в турнире работой. Попасть в плей-офф спустя 20 лет — отличный результат для клуба и большая радость для нас», — цитирует Иммобиле пресс-служба УЕФА.

Редакций LiveSport.Ru предлагает прогноз на тоталы в матче «Лацио» — «Бавария». Напомним, что игра состоится 23 февраля.