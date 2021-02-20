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    «Зенит» вылетел из Кубка России

    «Зенит» — «Арсенал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Зенит Арсенал Тула
    Петербургский «Зенит» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России потерпел поражение от тульского «Арсенала» - 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Сине-бело-голубые» открыли счет на 19-й минуте, когда Ярослав Ракицкий от угла поля исполнил подачу в штрафную, Деян Ловрен пробил головой, Артур Нигматуллин среагировал, но не удержал мяч в руках, позволив Далеру Кузяеву добавить из вратарской.

    «Оружейники» ответили спустя шесть минут. Кирилл Панченко нанес удар после розыгрыша штрафного, а мяч рикошетом от Магомеда Оздоева влетел в ворота.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Зенит — Арсенал Тула 1:2
    Голы: 1:0 Далер Кузяев (19'), 1:1 Кирилл Панченко (25'), 1:2 Роберт Бауэр (пенальти) (37') Предупреждения: Ярослав Ракицкий (24'), Роберт Бауэр (27'), Кирилл Панченко (71'), Эванс Кангва (76'), Stanislav Krapukhin (86'), Магомед Оздоев (89'), Гиа Григалава (90'), Артур Нигматуллин (90')

    На 37-й минуте туляки и вовсе получили минимальный перевес. Роберт Бауэр забил с пенальти, который был назначен за игру рукой Деяна Ловрена.

    Тульский «Арсенал» вышел в четвертьфинал, его следующий соперник определится позднее.

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