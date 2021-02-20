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    «Торино» прервал серию из семи матчей без побед

    «Кальяри» — «Торино»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Кальяри Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Торино» одержал победу над «Кальяри» в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А.

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    Встреча, которая прошла на «Сардиния Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Победный гол на 76-й минуте забил Бремер с передачи Роландо Мандрагора.

    Для «быков» эта победа стала первой с 3 января.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кальяри — Торино 0:1
    Гол: 0:1 Бремер Глейсон (76') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Лука Чеппители (Гастон Перейро, 79'), Даниэле Ругани, Раджа Найнгголан (Леонардо Паволетти, 79'), Рэзван Марин, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис, Gabriele Zappa (Альфред Дункан, 90'), Джованни Симеоне (Альберто Черри, 71'), Жоао Педро Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Nicolas N'Koulou, Саша Лукич (Даньеле Базелли, 78'), Кристиан Даниэль Ансальди, Уилфрид Синго (Мергим Войвода, 89'), Роландо Мандрагора, Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Федерико Бонаццоли, 78') Предупреждения: Саша Лукич (26'), Андреа Белотти (50'), Джованни Симеоне (64'), Лука Чеппители (72'), Gabriele Zappa (88')

    В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает 17-е место (20 очков), а «Кальяри» — 18-е (15 очков).

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