«Севилья» — «Боруссия»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Сусо получил передачу у штрафной «Боруссии», убрал защитника на ложном замахе и пробил с правой — рикошет от Хуммельса помешал Хицу среагировать.
На 19-й минуте дортмундцы отыгрались. Махмуд Дахуд получил свободное пространство по центру, чуть протащил мяч, подработал под правую и пробил из-за штрафной — получилось в верхний угол ворот.
На 27-й минуте Холанд сам разогнал атаку, дотащив её до радиуса штрафной «Севильи», далее разыграл стеночку с Санчо, который выполнил аккуратный заброс к воротам, а уже с линии вратарской Эрлинг в подкате протолкнул мяч под вратарём.
На 43-й минуте совершили дортмундцы перехват в центре поля, что сразу привело к атаке «три в одного». Ройс прошёл по центру, далее сделал передачу в штрафную, откуда Холанд низом пробил в противоход вратарю.
«Севилья» сократила отставание на 84-й минуте. Со стандарта состоялась высокая подача Родригеса в штрафную «Боруссии», где дортмундцы не уследили за рывком Люка де Йонга, который ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот.
Ответный матч состоится в Дортмунде 9 марта.