«Севилья» — «Боруссия»: счет матча 2:3, обзор голов

Дортмундскаяодержала выездную победу над(3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева. Сусо получил передачу у штрафной «Боруссии», убрал защитника на ложном замахе и пробил с правой — рикошет от Хуммельса помешал Хицу среагировать.

На 19-й минуте дортмундцы отыгрались. Махмуд Дахуд получил свободное пространство по центру, чуть протащил мяч, подработал под правую и пробил из-за штрафной — получилось в верхний угол ворот.

На 27-й минуте Холанд сам разогнал атаку, дотащив её до радиуса штрафной «Севильи», далее разыграл стеночку с Санчо, который выполнил аккуратный заброс к воротам, а уже с линии вратарской Эрлинг в подкате протолкнул мяч под вратарём.

На 43-й минуте совершили дортмундцы перехват в центре поля, что сразу привело к атаке «три в одного». Ройс прошёл по центру, далее сделал передачу в штрафную, откуда Холанд низом пробил в противоход вратарю.

«Севилья» сократила отставание на 84-й минуте. Со стандарта состоялась высокая подача Родригеса в штрафную «Боруссии», где дортмундцы не уследили за рывком Люка де Йонга, который ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Севилья — Боруссия Д 2:3 Голы: 1:0 Сусо (7'), 1:1 Махмуд Дахуд (19'), 1:2 Эрлинг Холанн (27'), 1:3 Эрлинг Холанн (43'), 2:3 Люк де Йонг (84') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Диего Карлос, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 72'), Иван Ракитич (Неманья Гудель, 46'), Фернандо, Сусо (Люк де Йонг, 60'), Юссеф Эн-Несири (Мунир Эль-Хаддади, 60'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 60') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей, Рафаэл Геррейру (Феликс Пасслак, 76'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Джейдон Санчо, Махмуд Дахуд (Тома Мёнье, 90'), Марко Ройс (Юлиан Брандт, 80'), Jude Bellingham, Эмре Джан, Эрлинг Холанн Предупреждения: Матс Хуммельс (73'), Оскар Родригес (88'), Эрлинг Холанн (90')

Ответный матч состоится в Дортмунде 9 марта.