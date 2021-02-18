Олимпиакос — ПСВ. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Олимпиакос»: Жозе Са, Ousseynou Ba, Олег Рябчук, Кенни Лала, Сократис Папастатопулос, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Yann M'Vila, Юссеф Эль-Араби, Брума, Матьё Вальбуэна.
«ПСВ»: Ивон-Ландри Мвого, Дензел Дюмфрис, Оливье Боскальи, Филипп Макс, Джордан Тезе, Ибраим Сангаре, Пабло Росарио, Ryan Thomas, Эран Захави, Дониелл Мален, Марио Гётце.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «ПСВ» — «Олимпиакос» 4:0 (полная статистика встреч).
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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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