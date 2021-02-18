Антверпен — Глазго Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Антверпен»: Alireza Beiranvand, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Максим Ле Маршан, Lior Refaelov, Frank Boya, Pieter Gerkens, Martin Hongla, Aurelio Buta, Джордан Лукаку, Фелипе Авенатти.

«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Глен Камара, Скотт Эрфилд, Джо Арибо, Альфредо Морелос, Kemar Roofe.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Антверпен» — «Глазго Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.30.

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