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    Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

    Футбол Юношеская лига УЕФАКоронавирус в спорте УЕФА Локомотив Краснодар Зенит Аякс Ренн Футбол Франции Ференцварош
    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба «Локомотива».

    Юношеская лига УЕФА
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    Юношеская лига УЕФА

    В письме исполнительного комитета УЕФА от 17 февраля говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

    Таким образом матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится.

    Не состоятся также игры «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар».

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