Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

(УЕФА) уведомил клубы-участникиоб отмене турнира в сезоне-2020/21, с ообщает пресс-служба

В письме исполнительного комитета УЕФА от 17 февраля говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

Таким образом матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится.

Не состоятся также игры «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар».

The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ