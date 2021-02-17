Директор департамента по связям с общественностью «Спартака»поделился информацией о ходе переговоров по трансферу голландского нападающегов московский клуб.

«Разногласий по трансферному соглашению между "Спартаком" и "Аяксом" нет, но "Аякс" не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом.

И на текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, что они договорятся», — сказал Фетисов в беседе с изданием «Чемпионат».

Напомним, что Промес уже являлся игроком «Спартака» с 2014 по 2018 года. За все время пребывания в московском клубе голландский нападающий провел 115 матчей, забив 59 мячей.

Трансферное окно в России закрывается 25 февраля 2021 года.