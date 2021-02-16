Лопетеги: Мы хотим обыгрывать команды такого калибра и силы, как «Боруссия»

«На данный момент это центральная игра сезона. Это плей-офф Лиги чемпионов, и нам противостоит превосходный клуб, за который играют одни из самых многообещающих талантов Европы.
Команда Терзича играет в хороший футбол. Дортмундцы могут разнообразно атаковать. Как за счет позиционного нападения, так и быстрого перехода из обороны.
Этот тренер хорошо знает своих игроков. Я считаю, у него прекрасная команда.
Папу Гомес с нами две недели и уже лучше вписался в команду. Он готов помочь нам, хотя не играл более полутора месяцев.
Те, кто анализировал игру "Боруссии", знают, что мало кто из команд способен создавать из матча в матч такое же количество опасных моментов.
У "Боруссии" в каждой линии собраны топ-футболисты, но это не значит, что мы становимся менее смелыми и амбициозными.
Мы хотим обыгрывать команды такого калибра и силы, как "Боруссия" Дортмунд», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.