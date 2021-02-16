Клопп: Важно не растерять то хорошее, что есть в игре «Ливерпуля»

Главный тренероценил состояние своей команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

«Важно не растерять то хорошее, что есть в нашей игре. Если вы видели матчи с "Манчестер Сити" (1:4) и "Лестером" (1:3), то мы не выглядели командой, которая могла забить два мяча, а пропустить семь. Это произошло из-за индивидуальных ошибок, которые мы обсудили. В одном случае к пропущенному мячу привело банальное недопонимание.

Если вы следите за нашими матчами с начала сезона, то могли заметить, что было всякое. Мы провели ряд невыразительных игр. В то же время были и очень хорошие матчи», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште 16 февраля, начало — в 23:00 мск.