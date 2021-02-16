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    Куадрадо пропустит три матча «Ювентуса»

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    Стала известна степень тяжести травмы полузащитника туринского «Ювентуса» Хуана Куадрадо, сообщает Sky Sports.

    Хуан Куадрадо
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    Хуан Куадрадо

    У колумбийского футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия, полученная им в матче против «Наполи».

    Куадрадо пропустит ближайший матч «Ювентуса» против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также два матча в итальянской Серии А против «Кротоне» и «Вероны».

    Его состояние будет оценено через 10 дней. Игрок надеется вернуться к матчу против «Специи».

    В текущем сезоне Хуан Куадрадо провел в составе туринцев 17 матчей, в которых отдал пять голевых передач.

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