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    «Вест Хэм» разгромил «Шеффилд»

    «Вест Хэм» — «Шеффилд»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    В составе победителей Деклан Райс реализовал пенальти, а Исса Диоп и Райан Фредерикс отличились с игры.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 3:0
    Голы: 1:0 Деклан Райс (пенальти) (41'), 2:0 Исса Диоп (58'), 3:0 Райан Фредерикс (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Владимир Цоуфаль, Мануэль Лансини (Марк Ноубл, 63'), Джесси Лингард (Said Benrahma, 82'), Томаш Соучек, Ben Johnson (Райан Фредерикс, 90'), Деклан Райс, Джаррод Боуэн Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Крис Башам, Джон Иган (Фил Джагелка, 85'), Этан Ампаду, Энда Стивенс, Крис Башам, Оливер Норвуд (Оливер Макбарни, 63'), Джейден Богл, Бен Осборн, Билли Шарп, Дэвид Макголдрик Предупреждения: Крис Башам (40'), Крис Башам (87')

    Хозяева набрали 42 очка и переместились на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Гости с 11 очками располагаются на последней строчке.

    В следующем матче «Вест Хэм» дома примет «Тоттенхэм» (21 февраля), а за день до этого «Шеффилд» на выезде сыграет с «Фулхэмом».

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