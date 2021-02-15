Нагельсманн ожидает от «Ливерпуля» полной отдачи в Лиге чемпионов

Главный тренер «Лейпцига»поделился мыслями о предстоящем матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Теперь "Ливерпуль" будет максимально сосредоточен на Лиге чемпионов. Они постараются избавиться от негатива.

Знаем, что "Ливерпуль" — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что "Ливерпуль" наряду с "Манчестер Сити" — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку они умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют поставленный план на игру.

Они больше не думают о чемпионском титуле в Англии и бросят все силы на Лигу чемпионов», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.