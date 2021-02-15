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    «Интер» обыграл «Лацио» и вышел в лидеры, у Лукаку два гола и передача

    «Интер» — «Лацио»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
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    В составе победителей дубль оформил Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти на 22-й минуте и забивший с игры на 45-й минуте.

    Также бельгийский нападающий выступил в качестве ассистента Лаутаро Мартинесу, забившему на 64-й минуте.

    Единственный мяч римлян на счету Гонсало Эскаланте, который отличился на 61-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Лацио 3:1
    Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (пенальти) (22'), 2:0 Ромелу Лукаку (45'), 2:1 Гонсало Эскаланте (61'), 3:1 Лаутаро Мартинес (64') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Danilo D'Ambrosio, 90'), Иван Перишич (Маттео Дармиан, 90'), Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Роберто Гальярдини, 72'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку (Андреа Пинамонти, 90'), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 78') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Wesley Hoedt (Марко Пароло, 46'), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 46'), Луис Альберто (Андреас Перейра, 78'), Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Хоакин Корреа (Фелипе Кайседо, 70'), Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 70') Предупреждения: Wesley Hoedt (20'), Ромелу Лукаку (26'), Ашраф Хакими (59')

    «Интер» после этой победы обошел «Милан» на одно очко и возглавил таблицу Серии А. «Лацио» находится на седьмой строчке.

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