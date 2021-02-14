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    «Лион» проиграл «Монпелье»

    «Лион» — «Монпелье»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монпелье Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лион» потерпел домашнее поражение от «Монпелье» со счетом 1:2.

    «Лион»
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    «Лион»

    Счет в матче на 20-й минуте открыли гости — отличился Тежи Саванье. В добавленное к первому тайму время Лукас Пакета сравнял счет.

    А на 65-й минуте ивуарийский нападающий Элье Ваи принес победу «Монпелье».

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Монпелье 1:2
    Голы: 0:1 Тежи Саванье (20'), 1:1 Лукас Пакета (45'), 1:2 Elye Wahi (65') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде, Марсело (Djameleddine Benlamri, 26'), Лео Дюбуа, Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 63'), Уссем Ауа (Ислам Слимани, 72'), Лукас Пакета (Райан Шерки, 72'), Тьяго Мендес, Карл Токо Экамби, Мемфис Депай, Tino Kadewere (Бруно Гимарайнс, 62') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Hilton, Саломон Самбья, Михайло Ристич (Николя Коцца, 67'), Гаэтан Лаборде (Петар Шкулетич, 80'), Тежи Саванье, Жордан Ферри, Стефи Мавидиди (Педру Мендеш, 81'), Флоран Молле (Дамьен Ле Таллек, 74'), Анди Делорт (Elye Wahi, 46') Предупреждение: Михайло Ристич (49')

    После этого матча «Лион» с 52 очками на 3-й строке таблицы Лиги 1, а «Монпелье» на 8-м месте — 35 очков.

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