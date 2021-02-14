Клопп: Не думаю, что нам по силам отыграть такое отставание в этом году

Наставник «Ливерпуля»считает, что его команда вряд ли защитит титул чемпиона Англии в этом сезоне.

«Я не думаю, что нам по силам отыграть такое отставание в этом году, если честно.

Мы должны побеждать в матчах, и на протяжении больших отрезков матча мы сегодня играли действительно хорошо. Но нам нужно делать это постоянно. Нам нужно избегать ошибок, избегать недопонимания.

Мы не можем избежать ошибок VAR или подобных вещей, но всего остального, что находится в наших руках, мы должны избегать. Сегодня в двух ситуациях мы этого не сделали, и поэтому соперник смог забить два гола. В остальном мы провели хороший матч», — заявил Клопп в послематчевом интервью.

В 24 туре АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Лестер Сити» со счетом 1:3. Это было третье поражение «Мерсисайдцев» подряд.