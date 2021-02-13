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    «Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом»

    «Лейпциг» — «Аугсбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на своем поле одержал победу над «Аугсбургом» — 2:1.

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    «Быки» открыли счет на 38-й минуте, когда Даниэль Ольмо реализовал пенальти. Спустя пять минут отличился Кристофер Нкунку.

    Гости сократили отставание на 77-й минуте благодаря Даниэлю Калиджиури, забившему с пенальти, но на большее их не хватило.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Аугсбург 2:1
    Голы: 1:0 Даниэль Ольмо (пенальти) (38'), 2:0 Кристофер Нкунку (43'), 2:1 Даниэль Калиджиури (пенальти) (77') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Марцель Хальстенберг, Анхелиньо, Амаду Айдара (Александр Сёрлот, 85'), Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле (Ибраима Конате, 64'), Кевин Кампль (Тайлер Адамс, 64'), Юссуф Поульсен, Даниэль Ольмо (Марсель Забитцер, 76') Аугсбург: Рафал Гикевич, Марек Сухи (Флориан Нидерлехнер, 79'), Джеффри Гауэлеу, Рис Оксфорд, Robert Gumny, Mads Valentin Pedersen, Ласло Бенеш (Рубен Варгас, 63'), Даниэль Калиджиури, Карлос Груэсо (Рани Хедира, 71'), Тобиас Штробль (Марко Рихтер, 79'), Андре Хан Предупреждения: Рис Оксфорд (4'), Джеффри Гауэлеу (22'), Марек Сухи (28'), Рафал Гикевич (34'), Лукас Клостерман (41'), Вилли Орбан (62'), Ласло Бенеш (63'), Тайлер Адамс (72')

    В турнирной таблице Бундеслиги «Лейпциг» занимает второе место (44 очка), а «Аугсбург» — 13-е (22 очка).

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