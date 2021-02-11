«Тамбов» уволил Георгия Ярцева с поста вице-президента клуба

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал, что был уволен по решению генерального директора.

«Я только питаюсь слухами. Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит.

Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов.

Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

Пришло заказное письмо за подписью генерального директора (Ольги Коноваловой), что "с такого-то числа вы уволены". Интересно получается: я ее брал на работу, а она меня увольняет.

Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21 числа играть с "Локомотивом", а потом на горизонте "Ротор" (26 февраля).

Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет», — цитирует Ярцева «Советский Спорт».

У «Тамбова» долги по зарплате более 150 миллионов рублей. 8 февраля клуб заявил о банкротстве, заявление не было принято.

Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.