ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСокрушительный удар по Моуринью. «Тоттенхэм» забил четыре гола и все равно проиграл
  • 19:54
    • УЕФА не нашел расизма в словах судьи матча ПСЖ — «Истанбул»
  • 19:01
    • Неймар выбыл на четыре недели
  • 19:32
    • Сборная России выиграла у Финляндии в матче Евротура
  • 18:33
    • Российскую лыжницу лишили золота юниорского чемпионата мира
  • 18:16
    • Матч «Зенита» с «Пюником» отменен
    Все новости спорта

    «Тамбов» уволил Георгия Ярцева с поста вице-президента клуба

    Футбол Тамбов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев рассказал, что был уволен по решению генерального директора.

    Георгий Ярцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Ярцев

    «Я только питаюсь слухами. Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит.

    Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов.

    Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

    Пришло заказное письмо за подписью генерального директора (Ольги Коноваловой), что "с такого-то числа вы уволены". Интересно получается: я ее брал на работу, а она меня увольняет.

    Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21 числа играть с "Локомотивом", а потом на горизонте "Ротор" (26 февраля).

    Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет», — цитирует Ярцева «Советский Спорт».

    У «Тамбова» долги по зарплате более 150 миллионов рублей. 8 февраля клуб заявил о банкротстве, заявление не было принято.

    Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенцы вновь победят в эконом-режиме?
  • «Бавария» — «Тигрес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Баски» сделают весомую заявку на финал в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выйдет ли «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии?
  • «Барнсли» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эшторил — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аризона — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры