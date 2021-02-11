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    Гол Ракитича помог «Севилье» обыграть «Барселону» в полуфинале Кубка Испании

    «Севилья» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Севилья Барселона
    В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Барселоной» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Жюль Кунде легко ушел от Умтити, прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и уверенно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот.

    А на 85-й минуте, после передачи от центра поля поскользнулся Юмтити, выпустив Ракитича один на один, после чего Иван уверенно на силу пробил над Тер Штегеном в сетку ворот.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Севилья — Барселона 2:0
    Голы: 1:0 Жюль Кунде (25'), 2:0 Иван Ракитич (85') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Алейш Видаль, Серхио Эскудеро (Карим Рекик, 69'), Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 80'), Иван Ракитич, Фернандо, Сусо (Оливер Торрес, 82'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 69'), Алехандро Гомес (Мунир Эль-Хаддади, 69') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Самуэль Юмтити (Франсиску Тринкан, 90'), Хуниор Фирпо, Oscar Mingueza, Серхио Бускетс, Pedri (Рики Пуч, 85'), Френки де Йонг, Антуан Гризманн, Лионель Месси, Усман Дембеле Предупреждения: Жорди Альба (45'), Жоан Жордан (64'), Серхио Эскудеро (66'), Алейш Видаль (84')

    Ответный матч команды проведут 3 марта на поле каталонцев.

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