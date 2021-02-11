«Химки» — «Чертаново»: счет матча 0:2, обзор голов

Подмосковныеуступили(0:2) в контрольной встрече на тренировочном сборе.

На 38-й минуте после углового отличился Юрий Завезён , а на 51-й минуте пенальти реализовал Илья Молтенинов.

Команда Игоря Черевченко создала во второй 45-минутке много опасных моментов, но не смогла поразить ворота Ильи Абаева.

Товарищеские матчи. Клубы «Химки» — «Чертаново» — 0:2 (0:1) Голы: Завезен, 38 (0:1). Молтенинов, 51 — с пенальти (0:2)«Химки»: Генералов, Логашов, Тихонов, Ермилов, Могилевец, Камышев, Малыхин, Дядюн (Данилкин, 10), Жумабеков (Глушенков, 71), Алиев, Себаи

Ранее «Ростов» сыграл со счетом 0:0 с испанским клубом «Атлетико Санлукеньо» в контрольном матче.

Первый тайм остался за испанцами. Стоит отметить игру Бабурина, который несколько раз выручил команду.

Второй тайм наоборот остался за «Ростовом», соперники почти не атаковали. Опасные моменты были у Полоза, Козлова и Тугарева, но забить не удалось.