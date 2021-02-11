«Бавария» — «Тигрес»: счет матча 1:0, обзор гола

Мюнхенская «Бавария» в финальном матче клубного чемпионата мира переиграла мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0.

Единственный мяч во второй половине игры забил защитник Бенжамен Павар. На 61-й минуте Киммих исполнил заброс в штрафную, Левандовски в борьбе не дали пробить головой, но мяч отскочил на Павара, который добавил в цель.

Футбол. Клубный ЧМ Бавария — УАНЛ Тигрес 1:0 Гол: 1:0 Бенжамен Павар (59') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Корентин Толиссо, 64'), Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 73'), Лерой Зане (Jamal Musiala, 73'), Альфонсо Дэвис, Лукас Эрнандес, Давид Алаба, Кингсли Коман (Дуглас Коста, 73') УАНЛ Тигрес: Nahuel Guzman, Карлос Сальседо, Rafael Carioca, Andre-Pierre Gignac, Диего Рейес, Гидо Писарро, Javier Aquino, Luis Quinones, Лукас Родригес (Julian Quinones, 80'), Jesus Alberto Duenas, Carlos Gonzalez

«Бавария» стала двукратным обладателем трофея, до этого мюнхенцы завоевывали титул в 2013 году. Тогда в финале турнира была обыграна марокканская команда «Раджа».

Добавим, что в матче за третье место египетский «Аль-Ахли» одолел в серии пенальти бразильский «Палмейрас».