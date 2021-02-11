«Аталанта» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Дуван Сапата получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил пушечный удар в дальнюю шестерку ворот Оспины.
Спустя шесть минут Сапата в касание отпасовал в чужой штрафной на свободного Маттео Пессину и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч точно в цель.
«Наполи» отквитал один мяч на 53-й минуте. Бакайоко ворвался в чужую шртафную с правого фланга атаки, попытался пробить и мяч рикошетом от Паломино отскочил во вратарскую. Лосано был первым на отскоке пробил сначала во вратаря, но со второй попытки был точен.
На 78-й минуте «Аталнта» восстановила отрыв. В суматохе в чужой штрафной Сапата сумел протолкнуть мяч на Пессину и тот из центра владений Оспины отправил мяч точно в цель.
Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не выходил.
«Аталанта» по сумме двух встреч (0:0, 3:1) вышла в финал турнира, где сыграет с «Ювентусом».