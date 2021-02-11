«Аталанта» — «Наполи»: счет матча 3:1, обзор голов

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Наполи» со счетом 3:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Дуван Сапата получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил пушечный удар в дальнюю шестерку ворот Оспины.

Спустя шесть минут Сапата в касание отпасовал в чужой штрафной на свободного Маттео Пессину и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

«Наполи» отквитал один мяч на 53-й минуте. Бакайоко ворвался в чужую шртафную с правого фланга атаки, попытался пробить и мяч рикошетом от Паломино отскочил во вратарскую. Лосано был первым на отскоке пробил сначала во вратаря, но со второй попытки был точен.

На 78-й минуте «Аталнта» восстановила отрыв. В суматохе в чужой штрафной Сапата сумел протолкнуть мяч на Пессину и тот из центра владений Оспины отправил мяч точно в цель.

Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не выходил.

Футбол. Италия. Кубок Аталанта — Наполи 3:1 Голы: 1:0 Дуван Сапата (10'), 2:0 Маттео Пессина (16'), 2:1 Ирвин Лосано (53'), 3:1 Маттео Пессина (78') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино (Маттиа Кальдара, 72'), Берат Джимсити, Бошко Шутало, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Марио Пашалич, 90'), Луис Мурьель (Йосип Иличич, 56'), Дуван Сапата Наполи: Давид Оспина, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай (Мариу Руй, 42'), Амир Ррахмани, Тьемуэ Бакайоко (Диего Демме, 64'), Элиф Элмас (Маттео Политано, 46'), Пётр Зелиньски (Станислав Лоботка, 64'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 79'), Ирвин Лосано, Лоренцо Инсинье Предупреждения: Хосе Луис Паломино (7'), Эльсеид Хюсай (25'), Пётр Зелиньски (57'), Джованни Ди Лоренцо (75'), Лоренцо Инсинье (90')

«Аталанта» по сумме двух встреч (0:0, 3:1) вышла в финал турнира, где сыграет с «Ювентусом».