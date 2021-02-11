«Ахмат» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

Грозненскийпотерпел поражение от(1:2) в контрольном матче на тренировочном сборе.

Счет на 24-й минуте открыли сочинцы — отличился Жоаозиньо. На 43-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, но Тимофей Маргасов на 87-й минуте принес победу южанам.

Товарищеский матч «Ахмат» — «Сочи» — 1:2 (1:1) Голы: Жоаузинью, 22 (0:1). Мелкадзе, 42 (1:1). Маргасов, 88 (1:2)«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Швец, Бериша, Исмаэл, Полярус, Мелкадзе, Алмаси«Сочи»: Джанаев (Н.Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный

Ранее в этот же день «Ахмат» потерпел поражение в контрольном матче с «Томью» — 2:3.

В составе грозненцев отличились Габриэл Янку и Владимир Ильин (оба — с пенальти), у томичей дубль на счету Артема Симоняна, еще один гол забил Илья Зуев.