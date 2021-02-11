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    «Ахмат» уступил «Сочи» в контрольном матче

    «Ахмат» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» потерпел поражение от «Сочи» (1:2) в контрольном матче на тренировочном сборе.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 24-й минуте открыли сочинцы — отличился Жоаозиньо. На 43-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, но Тимофей Маргасов на 87-й минуте принес победу южанам.

    Товарищеский матч
    «Ахмат» — «Сочи» — 1:2 (1:1)
    Голы: Жоаузинью, 22 (0:1). Мелкадзе, 42 (1:1). Маргасов, 88 (1:2)«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Швец, Бериша, Исмаэл, Полярус, Мелкадзе, Алмаси«Сочи»: Джанаев (Н.Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный

    Ранее в этот же день «Ахмат» потерпел поражение в контрольном матче с «Томью» — 2:3.

    В составе грозненцев отличились Габриэл Янку и Владимир Ильин (оба — с пенальти), у томичей дубль на счету Артема Симоняна, еще один гол забил Илья Зуев.

    «Томь» — «Ахмат» — 3:2 (0:1)
    Товарищеские матчи
    Голы: Янку, 30 — с пенальти (0:1). Симонян, 53 (1:1). Ильин, 64 — с пенальти (1:2). Зуев, 67 (2:2). Симонян, 84 (3:2)«Ахмат»: Мелихов, Пуцко, Быстров, Анхель, Кармаев, Ягьяев, Тимофеев, Ильин, Янку, Садулаев, Адуев
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