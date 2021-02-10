Федун: Нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам ЛЧ

Владелец «Спартака»дал комментарий касательно нововведений, которые собираются применить к Лиге чемпионов.

«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно. Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее — путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень РПЛ, чтобы соответствовать новым регламентам», — сказал Федун.

Ранее сообщалось, что новый регламент Лиги чемпионов будет введен в действие в 2024 году.