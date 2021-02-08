Слуцкий: Удивляло, что до этого Головин не выходил в старте

Наставник «Рубина»прокомментировал игрув матче «Монако» с «Нимом» (4:3).

«Я смотрел игру потом, не в прямом эфире. Мы с ним вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не выходил в старте. Хотя с первого выхода на замену я ждал его в старте, когда он забил сразу гол и отдал две голевые.

Мы с ним регулярно общаемся, ни о чем таком особенном. Он очень болезненно переносит периоды, когда не играет. Неважно, объективные причины или нет. У него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы вернуться в стартовый состав.

Третий гол — это в какой-то степени случайность. Все пролетели мимо мяча после подачи, и он залетел в ворота. Наверное, второй гол самый красивый.

Не все зависит от него. У него были ситуации, что он качественно играл в "Монако", но команда плохо выглядела эти два сезона и у него не было возможности двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая постоянно меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году "Монако" железно в четверке и претендует на Лигу чемпионов. У Головина была длинная травма и не знаю, хватит ли матчей, чтобы проявить себя», — цитирует Слуцкого СЭ.