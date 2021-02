Миранчук — игрок месяца в «Аталанте»

Российский полузащитникбыл признан лучшим футболистом января в «Аталанте», сообщает пресс-служба бергамского клуба.

За россиянина отдали голоса 84,2% опрошенных. На втором месте расположился защитник Кристиан Ромеро с 15,8%).

