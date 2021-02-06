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    «Химки» обыграли «Чайку» на сборе в Турции

    «Химки» — «Чайка»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Подмосковные «Химки» обыграли со счетом 2:0 «Чайку» из Песчанокопского в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

    «Химки»
    «Химки»

    Счет был открыт на 28-й минуте — голом после розыгрыша углового отметился шведский новичок «Химок» защитник Филип Дагерстоль.

    На 50-й Илья Кухарчук, ранее ставший автором голевой передачи, удвоил преимущество химчан.

    Товарищеский матч
    «Химки» — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:0 (1:0)
    Голы: Дагерстоль, 28 (1:0). Кухарчук, 50 (2:0)«Химки»: Хомич, Идову (Тихонов, 76), Тихий (Логашов, 46), Данилкин, Филин (Ермилов, 85), Дагерстоль, Кухарчук (Дядюн, 57), Могилевец (Трошечкин, 46), Мирзов (Алиев, 70), Глушаков (Камышев, 61), Конате (Себаи, 61)

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