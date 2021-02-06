«Химки» — «Чайка»: счет матча 2:0, обзор голов

Подмосковные «Химки» обыграли со счетом 2:0 «Чайку» из Песчанокопского в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

Счет был открыт на 28-й минуте — голом после розыгрыша углового отметился шведский новичок «Химок» защитник Филип Дагерстоль.

На 50-й Илья Кухарчук, ранее ставший автором голевой передачи, удвоил преимущество химчан.

Товарищеский матч «Химки» — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:0 (1:0) Голы: Дагерстоль, 28 (1:0). Кухарчук, 50 (2:0)«Химки»: Хомич, Идову (Тихонов, 76), Тихий (Логашов, 46), Данилкин, Филин (Ермилов, 85), Дагерстоль, Кухарчук (Дядюн, 57), Могилевец (Трошечкин, 46), Мирзов (Алиев, 70), Глушаков (Камышев, 61), Конате (Себаи, 61)

10 февраля команда Игоря Черевченко сыграет на сборах с казахстанской «Астаной».