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    «Фиорентина» проиграла «Интеру» в дебютном матче Кокорина

    «Фиорентина» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» потерпела домашнее поражение от миланского «Интера» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Роберто Барелла подработал мяч под правую ногу метрах в 25 от ворот и нанёс роскошный кручёный удар под правую штангу. Снаряд пролетел по дуге мимо Бонавентуры и Влаховича и юркнул в угол.

    На 52-й минуте Хакими обыгрался с Санчесом на правом фланге, на скорости легко убежал от соперников и из правой части штрафной прострелил вдоль ворот, а Перишич, подставив ногу, спокойно замкнул эту передачу.

    В составе хозяев поля за команду дебютировал Александр Кокорин, российский форвард появился на поле на 74-й минуте игры.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Николо Барелла (31'), 0:2 Иван Перишич (52') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Lucas Martinez, Херман Песселья, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Антонио Баррека, 82'), Джакомо Бонавентура, Борха Валеро (Кристиан Куаме, 46'), Лоренцо Венути (Кевин Малку, 73'), Софьян Амрабат, Душан Влахович (Александр Кокорин, 74'), Валентин Эйссерик (Эрик Пульгар, 74') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Иван Перишич (Маттео Дармиан, 80'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 46'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес, 62'), Ромелу Лукаку (Андреа Пинамонти, 89') Предупреждения: Иван Перишич (42'), Софьян Амрабат (60'), Lucas Martinez (75'), Эрик Пульгар (81')

    «Интер» после этой победы вышел на первое место в таблице Серии А, обойдя на одно очко «Милан». «Фиорентина» находится на 12-й строчке.

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