«Фиорентина» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Роберто Барелла подработал мяч под правую ногу метрах в 25 от ворот и нанёс роскошный кручёный удар под правую штангу. Снаряд пролетел по дуге мимо Бонавентуры и Влаховича и юркнул в угол.
На 52-й минуте Хакими обыгрался с Санчесом на правом фланге, на скорости легко убежал от соперников и из правой части штрафной прострелил вдоль ворот, а Перишич, подставив ногу, спокойно замкнул эту передачу.
В составе хозяев поля за команду дебютировал Александр Кокорин, российский форвард появился на поле на 74-й минуте игры.
«Интер» после этой победы вышел на первое место в таблице Серии А, обойдя на одно очко «Милан». «Фиорентина» находится на 12-й строчке.
Kokorin and Malcuit make their Fiorentina debut ⚜️#ForzaViola 💜 #FiorentinaInter pic.twitter.com/SgIW5Wfp0f— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 5, 2021