Пресс-службасообщила, что вылет команды в Доху (Катар) на Клубный чемпионат мира отложен.

Уже более семи часов делегация мюнхенского клуба не может вылететь из-за отказа на вылет рейса.

Our departure for Doha for the FIFA Club World Cup was delayed by more than seven hours after being initially refused clearance to take off.