СМИ: «Ривер Плейт» хочет арендовать Дриусси у «Зенита» на год

Аргентинскийхочет арендовать нападающего «Зенита»и начал работу над сделкой, сообщает TyC Sports

При этом есть несколько факторов, которые затрудняют трансфер 24-летнего футболиста.

Главное препятствие в том, что для его ухода, в «Зенит» должен прибыть нападающий на замену, и все это должно произойти до закрытия трансферного окна в Аргентине 18 февраля.

Кроме того, контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года, поэтому ему, скорее всего, нужно будет продлить соглашение, чтобы уйти в годичную аренду.

Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите.

В декабре сообщалось, что «Зенит» не будет удерживать аргентинца, если поступит адекватное предложение из-за рубежа.

В 11 матчах РПЛ в этом сезоне Себастьян Дриусси забил 1 гол и отдал 1 пас.