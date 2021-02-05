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    СМИ: «Ривер Плейт» хочет арендовать Дриусси у «Зенита» на год

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    Аргентинский «Ривер Плейт» хочет арендовать нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси и начал работу над сделкой, сообщает TyC Sports.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    При этом есть несколько факторов, которые затрудняют трансфер 24-летнего футболиста.

    Главное препятствие в том, что для его ухода, в «Зенит» должен прибыть нападающий на замену, и все это должно произойти до закрытия трансферного окна в Аргентине 18 февраля.

    Кроме того, контракт Дриусси с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года, поэтому ему, скорее всего, нужно будет продлить соглашение, чтобы уйти в годичную аренду.

    Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите.

    В декабре сообщалось, что «Зенит» не будет удерживать аргентинца, если поступит адекватное предложение из-за рубежа.

    В 11 матчах РПЛ в этом сезоне Себастьян Дриусси забил 1 гол и отдал 1 пас.

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