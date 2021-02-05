«Бетис» — «Атлетик»: счет матча 1:1 (1:4), обзор голов

В матче 1/4 финала Кубка Испаниипотерпел домашнее поражение по пенальти от— 1:1 (1:4 по пенальти).

Счет в матче не был открыт до 84-й минуты, когда Хуанми вывел хозяев вперед.

Но на 4-й компенсированной минуте гол Рауля Гарсии перевел игру в экстра таймы, а потом и в серию пенальти.

В серии послематчевых ударов Серхио Каналес и Хуанми не сумели переиграть голкипера «Атлетика» Уная Симона.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Бетис — Атлетик 1:1 Голы: 1:0 Хуанми (84'), 1:1 Рауль Гарсия (90') Бетис: Хоэль Роблес, Мартин Монтойя, Виктор Руис, Айсса Манди, Хуан Миранда (Эмерсон, 106'), Набиль Фекир (Сидней, 90'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Кристиан Тельо, 106'), Родригес Гидо (Хоакин, 91'), Айтор Руйбаль (Хуанми, 74'), Борха Иглесиас (Андрес Гуардадо, 88') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Иньиго Лекуэ (Андер Капа, 78'), Юри Берчиче, Микель Весга (Унаи Лопес, 88'), Алехандро Беренгер (Jon Morcillo, 88'), Дани Гарсия (Unai Vencedor, 78'), Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс, 67'), Рауль Гарсия Предупреждения: Юри Берчиче (39'), Йерай Альварес (42'), Дани Гарсия (48'), Иньиго Мартинес (53'), Айтор Руйбаль (55'), Иньиго Лекуэ (72'), Вилльям Карвалью (83'), Рауль Гарсия (83')

Ранее в полуфинал Кубка Испании прошли «Леванте» и «Барселона».