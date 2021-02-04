«Наполи» — «Аталанта»: счет 0:0

Лоренцо Инсинье
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Ответный поединок команды проведут 10 февраля в Бергамо.
Футбол. Италия. Кубок
Наполи — Аталанта 0:0
Наполи: Давид Оспина, Никола Максимович, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме (Элиф Элмас, 66'), Тьемуэ Бакайоко, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Ирвин Лосано (Виктор Осимхен, 82'), Маттео Политано (Андреа Петанья, 66'), Лоренцо Инсинье (Пётр Зелиньски, 69') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Марио Пашалич, 73'), Луис Мурьель (Йосип Иличич, 73'), Дуван Сапата (Sam Lammers, 80') Предупреждения: Кристиан Ромеро (64'), Калиду Кулибали (88')
В предыдущем раунде «Аталанта» обыграла «Лацио» 3:2, а «Наполи» одолел «Специю» 4:2.