Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

Криштиану Роналду
globallookpress.com
На первом месте в списке значится нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
На втором месте оказался защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос, замкнул тройку лидеров голкипер национальной немецкой команды и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.
За последнее 10-летие португалец на клубом уровне дважды выигрывал чемпионаты Испании и Италии, четыре раза Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира. Вместе с национальной сборной он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций.