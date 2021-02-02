«Марсель» уволил Виллаша-Боаша и может применить к нему санкции

Португальский специалистотправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя».

Ранее Виллаш-Боаш заявил на пресс-конференции о намерении покинуть французскую команду. Его не устраивала политика клуба, который в частности подписал контракт с полузащитником Оливером Нтчамом без ведома специалиста.

«Это решение стало неизбежным, учитывая недавние события, которые наносят серьезный ущерб "Марселю" и его сотрудникам.

Комментарии, в частности, высказанные сегодня на пресс-конференции в отношении Пабло Лонгории, спортивного директора, неприемлемы.

Приобретения, сделанные в течение трансферного окна, отмеченного беспрецедентным кризисом, не могут подвергаться сомнению, все были довольны.

Возможные санкции будут применены к Андре Виллаш-Боашу после дисциплинарного разбирательства», — говорится в заявлении пресс-службы «Марселя».

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в мае 2019 года. В настоящий момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка.