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    • Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»
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    «Марсель» уволил Виллаша-Боаша и может применить к нему санкции

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    Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш отправлен в отставку с поста главного тренера «Марселя».

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    Ранее Виллаш-Боаш заявил на пресс-конференции о намерении покинуть французскую команду. Его не устраивала политика клуба, который в частности подписал контракт с полузащитником Оливером Нтчамом без ведома специалиста.

    «Это решение стало неизбежным, учитывая недавние события, которые наносят серьезный ущерб "Марселю" и его сотрудникам.

    Комментарии, в частности, высказанные сегодня на пресс-конференции в отношении Пабло Лонгории, спортивного директора, неприемлемы.

    Приобретения, сделанные в течение трансферного окна, отмеченного беспрецедентным кризисом, не могут подвергаться сомнению, все были довольны.

    Возможные санкции будут применены к Андре Виллаш-Боашу после дисциплинарного разбирательства», — говорится в заявлении пресс-службы «Марселя».

    Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в мае 2019 года. В настоящий момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка.

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